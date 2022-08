Metti una sera a Cascina: il ricco programma di settembre

Proseguono le serate ricche di spunti culturali, alternati a spettacoli per tutta la famiglia, sul territorio cascinese. Il programma di 'Metti una sera a Cascina' infatti coprirà anche tutto il mese di settembre. Ecco nel dettaglio tutti gli appuntamenti fissati sul calendario:

- 1 settembre, giovedì. Dalle ore 20 Sagra Sanprosperina e a seguire Tombola. La sagra prosegue fino a domenica 4

- 2 settembre, venerdì. Ore 21.30 Cinema sotto le stelle al Circolo Arci a Zambra. Proiezione del film 'Smetto quando voglio'.

- 3 settembre, sabato. Ore 17 'Pisa on Sunset': raduno automobilistico sportivo e storico su Corso Matteotti

Ore 19 Spazio Cascina Arte al Centro su Corso Matteotti n. 43. Inaugurazione mostra personale di pittura di Angela Puccini

Ore 21 Sfilata stilisti Trimoda in piazza dei Caduti

- 4 settembre, domenica. Dalle ore 10 Cascina ricorda il 78° anniversario della liberazione della città dal nazifascismo

Ore 19 Concerto di organo con il Maestro Roberto Menichetti a Badia di San Savino

Tutto il giorno: Edizione straordinaria del Mercantico

- 5 settembre, lunedì. Ore 21 Pulcino d’Argento in piazza dei Caduti

Ore 21.30 Baby Dance al Bar Gelateria Sighieri su Corso Matteotti

- 7 settembre, mercoledì. Dalle 17 Tennistavolo Sotto le Stelle in piazza dei Caduti

- 9 settembre, venerdì. Ore 18.30 'Cascina Incontra' Isabella Rosa Pivot. Presentazione del libro 'Donne dannate' in viale Comaschi n. 67, Giardino Tiziano Terzani biblioteca comunale Peppino Impastato

Ore 21 'O mettici un toppino' con Atos Davini attore, Daniel Rivera pianoforte, Michele Barontini percussioni. Direzione artistica di Giovanna Pellai. Un viaggio emozionale tra favola, armonia e poesia. La Città del Teatro

- 10 settembre, sabato. Dalle ore 19 'Notte Rosa a Cascina' su Corso Matteotti

- 12 settembre, lunedì. Ore 18 'Cascina Incontra' Fabrizio Nelli. Presentazione del libro 'Il mio Guccini' con Luca Doni in viale Comaschi n. 67, Giardino Tiziano Terzani biblioteca comunale Peppino Impastato

- 13 settembre, martedì. Ore 18 'Cascina Incontra' Rodrigo Catalani. Presentazione del libro 'Cronachette di storie importanti' in viale Comaschi n. 67. Giardino Tiziano Terzani biblioteca comunale Peppino Impastato

- 14 settembre, mercoledì. Ore 18 Cascina Incontra 'Realizziamo sogni - Team Deri Sla' in viale Comaschi n. 67, Gipsoteca della biblioteca comunale Peppino Impastato

- 15 settembre, giovedì. Ore 18 'Cascina Incontra' Gloria Vocaturo e Anna Cantagallo. Presentazione dei libri Napoli 'Autobiografia immaginaria di mio padre'; Roma 'Il sole tramonta a mezzogiorno' in viale Comaschi n. 67, Giardino Tiziano Terzani biblioteca comunale Peppino Impastato

- 17 settembre, sabato. Ore 11 Cascina Incontra l’associazione Amici del Vallo di Diano e del Cilento. Presentazione del libro 'Per…Alice' di Franco Russo con Tonino Cariello e Gesualdo Russo

Ore 18 'Cascina Incontra' Patrizia Rasetti. Presentazione del libro 'C’è qualcosa fuori posto. La signorina Gemma indaga' in viale Comaschi n. 67, Giardino Tiziano Terzani biblioteca comunale Peppino Impastato

Ore 21 'Indagine su Alda Merini: non fu mia una donna addomesticabile' con Giorgia Trasselli e Margherita Caravello. Spettacolo teatrale, La Città del Teatro. Testi e regia di Antonio S. Nobili. Organizzazione tecnica di Virginia Menendez. La Città del Teatro. Sala piccola

- 18 settembre, domenica. Ore 18 'Histoire du Tango' in occasione del centenario dalla morte del compositore Astor Piazzolla. Con M. Signorini fisarmonica, R. Cecchetti violino, F. De Ranieri chitarra nell’ambito del progetto 'Concerti in villa' in via Tosco Romagnola. Giardino villa Manetti

- 19 settembre, lunedì. Ore 18 'Cascina Incontra' la sua storia con Enrico Calvani e Franco Malloggi. Presentazione del libro 'Cascinesi nello studio fotografico Rugani', in viale Comaschi n. 67, Giardino Tiziano Terzani biblioteca comunale Peppino Impastato

- 21 settembre, mercoledì. Ore 15.30 29° Giornata mondiale dell'Alzhimer: APSP Remaggi e La Tartaruga. 1° giornata dei 'Giochi senza Frontiere' al Parco RSA Remaggi

- 22 settembre, giovedì. Ore 17 Partecipazione alle giornate nazionali dei Giochi della Gentilezza 'La maestra della bolle' con Raffaella Tito. Spettacolo per nonni e nipoti in viale Comaschi n. 67, Giardino Tiziano Terzani biblioteca comunale Peppino Impastato

- 23 settembre, venerdì. Ore 19 Spazio Cascina Arte al Centro su Corso Matteotti n. 43, 'La Geometria del Tempo. Progetto per un'installazione sulle onde gravitazionali'. Mostra di Luca Serasini, a cura di Eleonora Raspi

- 24 settembre, sabato. Ore 18 Evento inaugurale del 'Festival dei libri al femminile'. 'Cascina Incontra' Nadia Verdile e Francesca Fazzi. Presentazione del libro 'C’è un’altra storia. Antologia letteraria e artistica al femminile'. Con la partecipazione dell’assessore regionale Alessandra Nardini in viale Comaschi n. 67, Giardino Tiziano Terzani biblioteca comunale Peppino Impastato

- 25 settembre, domenica. Ore 18 Concerto 'Tuscan guitar duo' con G. Lanini, C. Festa chitarre: 'Le Variazioni Goldberg', musiche di J. S. Bach su Corso Matteotti. Spazio antistante Oratorio di San Giovanni

- 27 settembre, martedì. Ore 16 'Cascina Incontra' la sua storia. Proiezione del cortometraggio 'La mostra del mobilio di Cascina 1922-2012' a cura della Società Operaia di Cascina in viale Comaschi n. 67. Gipsoteca della biblioteca comunale Peppino Impastato. Dalle ore 17.30 al museo della Società Operaia



- 28 settembre, mercoledì. Ore 16 'Cascina Incontra' Antonella Iacoponi. Presentazione del libro '1000 istanti fluttuanti. Diario 2020' con Serenella Menichetti in viale Comaschi n. 67, Giardino Tiziano Terzani biblioteca comunale Peppino Impastato- 30 settembre, venerdì. Ore 16 'Cascina Incontra' Luca Nannipieri. Presentazione del libro 'Candore immortale' su Corso Matteotti n. 43, Spazio Cascina Arte al Centro