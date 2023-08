Marconi Music Nights, concerto di Michela Lombardi alla Villa Medicea di Coltano

Prezzo non disponibile

Venerdì 25 agosto alle 21 la cantante jazz Michela Lombardi sarà ospite delle Marconi Music Nights, iniziativa nata dall'incontro tra l'Associazione "Marconi Labs Coltano", l'Associazione "Il Pentagramma" e Radio Coltano Marconi. La collaborazione, interrotta dalla pandemia, è ripresa con una nuova veste che ha vede in calendario ben 8 serate musicali fra i mesi di luglio, agosto e settembre 2023, ospitate nella suggestiva location della Villa Medicea di Coltano, con lo scopo di valorizzare una parte del territorio pisano da qualche tempo lasciata in ombra. Michela Lombardi, accompagnata da Piero Frassi al pianoforte e Gabriele Evangelista al contrabbasso, proporrà un raffinato repertorio jazz che attinge ai classici americani e ad autori come Bacharach, Legrand, Mandel e Sting.

L'Associazione Marconi Labs nasce con finalità culturali e scientifiche e ha come obiettivo primario la valorizzazione turistica e il recupero della Stazione Radiotelegrafica di Coltano realizzata da Guglielmo Marconi. Presidente dell'Associazione è Fabio Cosci, e Presidente onoraria la Principessa Elettra Marconi. Direttrice artistica del Marconi Music Nights è la pianista Silvia Trivoletti, la quale presiede anche l'Associazione musicale "Il Pentagramma", nota scuola di musica che, oltre a occuparsi della divulgazione musicale in ambito scolastico, da molti anni organizza anche numerosi eventi musicali in collaborazione con gli enti locali del territorio. Radio Coltano Marconi curerà infine la parte tecnica.

Il concerto è preceduto da un apericena al quale è necessario prenotarsi. È possibile consultare il programma generale con tutti gli appuntamenti e il programma dettagliato delle serate sul sito www.pentagrammapisa.it. Per partecipare agli eventi è richiesta una prenotazione inviando una mail a marconimusicnights@gmail.com