Una serata da star a Eliopoli Summer con Michele Placido e i 'Delitti del Bar Lume'

Venerdi 26 agosto le luci delle telecamere si accendono ancora sul palco di 'Eliopoli Summer' per andare in onda il Talk show Venerdi da Star condotto da Massimo Marini piu importante della rassegna.

Infatti, l'attore MICHELE PLACIDO riceverà il Premio alla Carriera Eliopoli Summer 2022 da parte dell' Assessore al turismo commercio e litorale del Comune di Pisa Paolo Pesciatini. L'assessore sarà anche uno degli ospiti del Talk show insieme ai protagonisti della trasmissione TV I DELITTI DEL BARLUME per i quali avremo il regista ROAN JOHNSON, e gli attori MARCELLO MARZIALI, ATHOS DAVINI E MASSIMO PAGANELLI, i tre 'vecchietti terribili'.



MICHELE PLACIDO è attore, regista e sceneggiatore famoso nel mondo per avere interpretato Corrado Cattani nelle serie TV 'La Piovra ' nelle sue prime 4 edizioni. Ha vinto l'Orso d'Argento come migliore attore protagonista per Ernesto di Salvatore Sampieri e ben 4 David di Donatello tra le altre cose. Dal 2021 è presidente del teatro comunale di Ferrara. Ha interpretato numerosi film di successo con registi importanti come Marco Risi, Gianni Amelio, Giuseppe Tornatore, Cristina Comencini, Enrico Vanzina, neri Parenti , Carlo Lizzani Damiani Damiani tanto per citarne alcuni. Compreso la partecipazione al film La Lupa di Gabriele Lavia nel 1996 accanto a Monica Guerritore, come da lei ricordato lo scorso venerdi 19 agosto sul palco di Eliopoli. Esordisce alla regia nel 1990 con il film Pummarò e anche alla regia teatrale nel 1998 con una commedia francese 'Un aria di famiglia'. Nel 2005 riceve l'onoreficienza di Grande Ufficiale al merito della Repubblica italiana. Nastro d'argento come migliore attore per Marcia Trionfale nel 1976 e nel 1985 per Pizza Connection, e il Ciak d'Oro nel 1990 per Mary per sempre. Tra gli altri nuemrosi premi e riconoscimenti ricevuti nella sua lunga carriera.

Un grande artista, quindi, al quale abbiamo voluto riconoscere il nostro premio alla carriera dopo Marisa Laurito nel 2019, Mogol nel 2020, Giuliana De Sio nel 2021.



ROAN OCCAM ANTHONY JOHNSON, nato a Londra ma di madre italiana, è regista, sceneggiatore, accademico e scrittore. Dal 2015 è il regista della serie TV I DELITTI DEL BARLUME tratto dai libri di MARCO MALVALDI.

Insieme a lui avremo tre protagonisti indiscussi della serie. I famosi "vecchietti terribili" cioè ATHOS DAVINI ( Pilda Del Tacca), MASSIMO PELLEGRINI (Aldo Griffa) e MARCELLO MARZIALI ( Gino Rimediotti)