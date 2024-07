Michele Tomatis in 'It's show time! The one man musical!' a Cascina

Martedì 2 luglio alle ore 21.30 in occasione della rassegna "Metti una sera a Cascina" andrà in scena IT'S SHOW TIME | THE ONE MAN MUSICAL! con Michele Tomatis.



È difficile descrivere con una sola parola o un aggettivo lo show di Michele Tomatis. Bisogna assistere ad un suo spettacolo per capire la molteciplità di arti che, dagli esordi del 1997 ad oggi, ha saputo con esperienza mettere insieme. Lo spettacolo può essere infatti considerato UNICO nel suo genere: un mix di musica live, ballo, videoproiezioni 3D, veloci cambi di costume e coinvolgimento.



Tomatis ama definire ogni sua esibizione come “un varietà musicale degli anni 2000”!

Lo show sperimenta le interazioni dell’artista con i propri cloni virtuali proiettati su di un imponente scenografia costituita da più maxischermi. Colonna sonora dei sui spettacoli è un repertorio musicale cover scelto fra le hit degli ultimi 50 anni rigorosamente eseguite dal vivo.



Spettacolo a ingresso libero inserito nel ricco cartellone della rassegna 'Metti una sera a Cascina', organizzata dal Comune di Cascina con la collaborazione di Fondazione Sipario Toscana e Proloco di Cascina e grazie al sostegno di Sogefarm Farmacie Comunali di Cascina e Banca di Pescia e Cascina.





ingresso libero