Miele biologio che passione!

Miele BIOLOGICO, che passione!

Azienda di Apicoltura Biologica Regina di Noce

Con apiari a Noce Vicopisano. Villa e Monte Serra, in Calci (PI)

Stefano e Federica vi accompagneranno nel meraviglioso mondo delle api per scoprire quale sia la vita sociale ed il faticoso lavoro di questi pronubi operosi.

Vi illustreranno il metodo biologico certificato di allevamento delle api, adottato dalla loro Azienda per guidarvi, infine in un viaggio di profumi e gusti del territorio, attraverso una vera e propria degustazione di alcuni loro mieli prodotti sul Monte Pisano.

Al termine, merenda con biscotti preparati dall’Agriturismo col miele di Regina di Noce e le deliziose tisane dei Sapori del Riccio di Calci.



Gallery

Info e prenotazione: 3383129540 anche WhatsApp