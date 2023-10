Migioact - Walking-life camminata dimostrativa ed informativa

IV appuntamento di cinque del progetto MiGioAct= Mi muovo, gioco, sono attivo” si pone l’obiettivo generale di sperimentare iniziative di promozione dell’accesso all’attività fisica nei confronti degli over 60 in tutto il territorio italiano, in un’ottica di salute, misurabilità e sostenibilità.

Arcadia in collaborazione con Acsi, finanziato da Sport e Salute offre una mattina all'insegna di sport e informazione/formazione, aperto a tutti gli over 60 e gratuitamente.

Camminata Tecnica-fitwalking per trasformare la normale camminata in una sportiva adatta a tutti

Briefing sull’abbigliamento sportivo invernale per attività Outdoor



Orario

Ore 09:00 ritrovo c/o Parco del Partigiano "Uliano Martini" Via dei Condotti Asciano Pisano



Ore 11:00 -12:30 Briefing sull’abbigliamento sportivo invernale per attività Outdoor. le attività saranno guidate dagli Istruttori qualificati di Fitwalking e Ginnastica/Fitness