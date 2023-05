'Migliarino in Fiera', appuntamento domenica 14 maggio

Domenica 14 maggio torna 'Migliarino in Fiera', manifestazione alla quale quest'anno prenderanno parte anche artigiani ed artisti di Pandora. Tante le iniziative che faranno da contorno alle bancarelle degli ambulanti ed alle giostre, a partire dal torneo di calcetto per giovanissimi a cura dell'associazione Migliarino Vecchiano Calcio. L'associazione Umma Playground proporrà invece lo spazio del basket per tutti, mentre dalle 15 la mostra di bellezza canina messa a punto dell'associazione 'Le code nel cuore'. In programma, alle 15, anche lo spettacolo Artisti di Strada, curato da 'Lo staff del Divertimento'. Infine la dimostrazione di boxe per bambini e bambine a cura dell'associazione Boxing Team di San Giuliano Terme e la dimostrazione di tiro col giacchio a cura dell'associazione Fruitori di Bocca di Serchio. Per lo spazio 0-3 sarà attivo anche un laboratorio messo a punto dal nido "I Cuccioli di Alfrido".