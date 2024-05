Milena Agus a Scrittori in borgo a Pisa

La scrittrice Milena Agus sarà ospite della Rassegna Scrittori in Borgo giovedì 13 Giugno alle ore 18:00 per presentare il suo ultimo romanzo, Notte di vento che passa, appena pubblicato da Mondadori Editore

La scrittrice sarda dialogherà con Titina Maccioni.

L'evento è organizzato in collaborazione con l'Associazione Culturale Sarda di Pisa 'Grazia Deledda'



Alle ore 21 sarà proiettato il documentario 'Ti dico di lei' di Marco Alberto Desogus



Questo documentario vuole essere una voce che si aggiunge a tutte quelle, soprattutto di Sardi, che hanno avuto l’esigenza di farsi sentire in occasione dei centocinquant’anni dalla nascita di Grazia Deledda.

A dire di lei, Grazia Deledda, è Milena Agus, che prova a dare le sue risposte alle domande che i Sardi si fanno tuttora: cosa rappresenta il Nobel dato alla Deledda? cosa perdura ancora oggi della sua visione della Sardegna? quanto ha influito la Deledda sulla visione dell’ isola in Continente e all’estero?

Milena Agus racconta di cosa rappresentavano la scrittrice e il suo Nobel per gli emigrati al Nord d’Italia negli Anni Sessanta, dei pregiudizi, dell’ aggrovigliato rapporto dei Sardi con la Deledda, fatto di fastidio per l’immagine dell’isola che con i suoi libri ha esportato, ma anche di orgoglio per il Nobel e consapevolezza della sua maestria nell’aver colto la radice dei Sardi, il marchio di fabbrica, che perdura. Della Grazia Deledda scrittrice di successo, niente curriculum, ma la volontà di



documentario: Deledda, una vita come un romanzo di Luciano Marrocu.