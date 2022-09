Mini crociera sull'Arno

Ultimi posti a disposizione per la minicrociera attraverso il canale dei Navicelli e l’Arno organizzata dalla Port Authority di Pisa in collaborazione con la cooperativa Il Battello in programma venerdì 9.



L’appuntamento è alle 15.15 in Darsena. Da lì partirà il tour attraverso i nuovi e gli storici cantieri dell’area, immersi in un’area naturalistica di particolare impatto. Poi, tornando indietro, si passerà l’Incile e si risalirà il fiume Arno fino agli scali Roncioni, dove l’arrivo è previsto per le 17.30 circa. Un secondo tour inizia invece alle 17.00, con partenza dalla darsena pisana e arrivo agli scali Roncioni: bus navetta per il ritorno.



Per partecipare è necessaria la prenotazione sul sito www.top5viaggi.com. Il prezzo è di 12,50 euro per gli adulti, 5,50 euro per i bambini sotto i 12 anni, gratis per i minori di 6 anni.