Arriva anche la terza mini crociera su Navicelli e Arno

Prezzo 12,50 euro per gli adulti, 5,50 euro per i bambini sotto i 12 anni, gratis per i minori di 6 anni

Indirizzo non disponibile

Nuovo appuntamento dopo il successo della prima uscita con le mini crociere sui percorsi d’acqua dei Navicelli, dell’Incile e dell’Arno alla scoperta di una Pisa insolita. Venerdì 23 settembre altra possibilità per turisti e residenti per scoprire i meandri meno conosciuti e gli angoli più nascosti dei percorsi su acqua che contraddistinguono il territorio di Pisa. Ad accompagnare i ‘croceristi’ due guide d’eccezione, il presidente della cooperativa Il Battello e il presidente della Port Authority di Pisa Salvatore Pisano. Durante tutto il tragitto racconteranno storie, aneddoti e curiosità sulla cantieristica, sui canali dei Navicelli e dell’Incile, sulle aree naturalistiche, sui lungarni che conducono al centro storico della città di Pisa, fino agli Scali Roncioni, dove terminava la gita in battello.



. L’arrivo agli scali Roncioni è previsto per le 17.30 circa: da lì ci sarà un bus navetta che riporterà i partecipanti al punto di partenza., con partenza dalla darsena pisana e arrivo agli scali Roncioni: anche in questo caso bus navetta per il ritorno.sul sito www.top5viaggi.com