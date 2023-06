Mirteto by night

Indirizzo non disponibile

Mirteto è un piccolo centro monastico abbandonato, molto noto e molto suggestivo.

Di giorno è bello, ma di notte è veramente fantastico! Quanti di voi ci sono stati dopo il tramonto?

Con le tenebre, percorsi che conosciamo bene cambiano aspetto e il bosco assume una dimensione nuova, fatta di suoni e profumi.



Con discrezione i partecipanti proveranno ad ascoltare e, con un po’ di fortuna, incontrare alcuni animali “nottambuli”.

L’escursione non è particolarmente impegnativa, ma richiede un minimo di allenamento e soprattutto attenzione durante il cammino.



???? ????????

Lunghezza: 5 km

Dislivello 300 m

Difficoltà: E (escursionistico)

Richiede un minimo allenamento.

Numero min. partecipanti: 5

Numero max partecipanti: 15 persone.

Cani: non ammessi

Riceverete tutti i dettagli sul luogo di ritrovo e svolgimento evento una volta confermata la vostra partecipazione.



????? ??????????????

??????????

• € 15,00 adulti

• € 10,00 sotto 12 anni

La quota escursione comprende:

- Servizio Guida Ambientale Escursionistica



?????? ?? ??????????

Per prenotarti e partecipare compila questo modulo

https://forms.gle/yPUCXZ8cPvg2YTDy6

????????

• Whatsapp: 3397381111 (Lun-Ven ore 10-18)

• Mail: leonardo@azimut-treks.com

Azimut-treks e Wild Tuscany Treks



Leonardo Gelli