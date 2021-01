Mirteto, Passo di Dante e la Casa del Polacco

MIRTETO, PASSO DI DANTE, VILLA BOSNIASCHI

- Ovvero l'escursione del pisano imbruttito -



π——π—˜π—¦π—–π—₯π—œπ—­π—œπ—’π—‘π—˜

Se siete di Pisa o vivete a Pisa, è possibile che questi tre nomi siano giunti alle vostre orecchie, uniti a racconti di brevi scampagnate, picnic e e di tramonti romantici.

Un'escursione che ha qualcosa di magico ed un must, appunto, per ogni persona che viva nel pisano. Uniremo 3 luoghi iconici della cultura delle scampagnate locali: Il Mirteto - fantastico paesino abbandonato, Passo di Dante - bellissimo prato e luogo perfetto per picnic, e Villa Bosniasky - con una delle viste più belle sul nostra territorio. Un giro che ci regalerà viste da 90°, 180° e finalmente a 360°, dagli appennini al mare fino alle alpi Apuane.



π—œπ—‘π—™π—’ π—§π—˜π—–π—‘π—œπ—–π—›π—˜

12km

400m di dislivello

Inizio ore 10:30

Fine ore 16:30 c/a

Impegno: Medio/Facile

Difficoltà tecniche: una salita nella prima parte della giornata, sentieri con fondo sconnesso.



𝗀𝗨𝗒𝗧𝗔 𝗣𝗔π—₯π—§π—˜π—–π—œπ—£π—”π—­π—œπ—’π—‘π—˜

Costo. AD OFFERTA LIBERA

Max 20 Persone - prenotazione obbligatoria



π—–π—’π—‘π—§π—”π—§π—§π—œ

Per info e prenotazioni:

info@azimut-treks.com

3395675637



π— π—’π——π—¨π—Ÿπ—’ π——π—œ π—œπ—¦π—–π—₯π—œπ—­π—œπ—’π—‘π—˜

https://www.azimut-treks.it/escursione-mirteto-passo-di-dante