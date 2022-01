'Misericordia' di Emma Dante a La Città del Teatro

Sabato 29 gennaio alla Città del Teatro sarà in scena 'Misericordia' scritto e diretto da Emma Dante.

Una favola contemporanea che racconta la disperata e sconfinata solitudine delle donne, ma anche la loro potenza generativa e vitalità sconfinata. Tre puttane e un ragazzo menomato vivono in un monovano lercio e miserevole. Durante il giorno le donne lavorano a maglia e confezionano sciallette, al tramonto, sulla soglia di casa, offrono ai passanti i loro corpi cadenti. Arturo non sta mai fermo, è un picciutteddu ipercinetico. Ogni sera, alla stessa ora, va alla finestra per vedere passare la banda e sogna di suonare la grancassa. La madre di Arturo si chiamava Lucia, era secca come un'acciuga e teneva sempre accesa una radiolina. La casa era china 'i musica e Lucia abballava p'i masculi! Soprattutto per un falegname che si presentava a casa tutti i giovedi. L'uomo era proprietario di una segheria dove si fabbricano cassette della frutta, guadagnava bene ma se ne andava in giro con un berretto di lana e i guanti bucati. Lo chiamavano 'Geppetto'. Alzava le mani. Dalle legnate del padre nasce Arturo e Lucia muore due ore dopo averlo dato alla luce. Nonostante l'inferno di un degrado terribile, Anna, Nuzza e Bettina se lo crescono come se fosse figlio loro. Arturo, il pezzo di legno, accudito da tre madri, diventa bambino.

MISERICORDIA

scritto e diretto da Emma Dante

con Italia Carroccio, Manuela Lo Sicco, Leonarda Saffi, Simone Zambelli

luci Cristian Zucaro

assistente di produzione Daniela Gusmano

coordinamento e distribuzione Aldo Miguel Grompone,Roma

produzione Piccolo Teatro di Milano | Teatro d’Europa | Teatro Biondo di Palermo | Atto Unico / Compagnia Sud Costa Occidentale | Carnezzeria

durata 60'

sala grande

Biglietti da 13 a 22€ + dp

Sconti soci Unicoop

Riduzioni over 65, under 30, Disoccupati, inoccupati, Controradio Club (acquistabili in biglietteria)

Prevendita circuito Boxoffice e Ticketone e on line

La biglietteria del teatro è aperta dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14, il mercoledì anche dalle 17 alle 19



biglietteria@lacittadelteatro.it