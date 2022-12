Il monologo di 'Miss Mother' approda all’Arsenale

Siamo nel pieno dei multicolor anni ’90, quando a prendersi la scena sono una madre e una figlia in corsa da un concorso di bellezza per piccole reginette all’altro. Una 'Little miss sunshine', ma dai toni drammatici. 'Miss Mother' di Maria Agnesa Mancini, diretto da Francesca Orsini, con Silvia Lazzeri (Produzione Binario Vivo), andrà in scena venerdì 2 e sabato 3 dicembre al Cinema Arsenale – Spazio Sammartino.

Lo spettacolo fa parte della rassegna itinerante 'Teatro Necessario', giunta al suo sesto appuntamento, a cura dell’associazione Binario Vivo che per anni ha animato il Teatro Nuovo di Pisa, chiuso ora per lavori nella piazza della Stazione. Monica è una madre single che spinge la figlia ancora bambina, Erika, a partecipare a estenuanti concorsi di bellezza per piccole miss. Durante l’ennesima gara Erika ha un blocco: non vuole più competere e non riesce a spiegare il perché. La madre cerca di spronare la bambina a non mollare, in un flusso di coscienza da cui emergono ricordi e rimpianti, speranze e frustrazioni. Nel crescendo di accuse nevrotiche da parte di Monica, Erika rivelerà infine la tragica verità nascosta dietro al rifiuto di sfilare ancora. Il rapporto malato tra una madre arrivista e una figlia bisognosa d’affetto è il fulcro del monologo, che, in toni crudi e feroci, scandaglia la parte più oscura dell’animo di una donna che sogna una vita diversa, anche a scapito della felicità della sua bambina.

Biglietti: Prevendite: https://oooh.events/evento/miss-mother-sammartino-arsenale-pisa-2-dicembre-2022-

biglietti/?fbclid=IwAR0Kzk4FW1p0jNytoL30m2sGWIQlIP-MpAZ9FvN7TCLIBZsKLKeKM-

pgTmI https://oooh.events/evento/miss-mother-sammartino-arsenale-pisa-3-dicembre-2022-biglietti/

Info: 392.3233535; teatronuovo.binariovivo@gmail.com