'Missione archeologo: alla ricerca del reperto misterioso!' alle collezioni egittologiche Edda Bresciani

In occasione di Amico Museo 2024 le Collezioni Egittologiche "Edda Bresciani" organizzano un'attività per famiglie.



Sabato 1 giugno 2024, ore 16:00

"Missione archeologo: alla ricerca del reperto misterioso!"

Attività per famiglie (età 6 – 12 anni)



Numero massimo dei partecipanti: 7



Durata: 90 minuti



Tra enigmi e misteri da risolvere, divertiti a scoprire uno dei tesori del Museo. Alla fine della tua missione potrai così arricchire (o iniziare) la tua Collezione di oggetti dell’Antico Egitto.



Costo (comprensivo del laboratorio per bambini e visita guidata per i genitori e/o adulti accompagnatori): 6,00 € a bambino



Prenotazione obbligatoria entro venerdì 31 maggio, ore 12:00 scrivendo a: info.collezioni-egittologiche@sma.unipi.it



Non accessibile alle persone con disabilità



Maggiori informazioni: www.egitto.sma.unipi.it/2024/05/amico-museo-e-notte-dei-musei-alle-collezioni-egittologiche/