'Moda senza confini', una giornata contro la violenza sulle donne alla Villa di Corliano

Una serata di moda e beneficienza contro la violenza sulle donne: si chiama 'Moda senza confini' ed è stata organizzata da Anastacia Fashion, scuola di portamento e bon ton di SaraJo Mariotti in collaborazione con l'associazione cascinese Mani Attive di Angela Vannucci.

L'evento si terrà a Villa Corliano nel Comune di San Giuliano Terme, domenica 24 aprile a partire dalle ore 15. Questa splendida location appartiene alla famiglia Agostini Veronesi Della Seta fin dal 1536 attualmente di proprietà del Conte Agostino Agostini Veronesi della Seta che sin da subito ha abbracciato il nobile progetto del Calendario della Rinascita.

L'evento è stato patrocinato dal Comune di Pisa, San Giuliano Terme e Cascina. L'intero ricavato della serata sarà devoluto alla Casa della Giovane di Pisa. Sarà anche la maniera per ricordare l'ex assessore al sociale Gianna Gambaccini, che ha fortemente voluto sin dai suoi albori il Calendario della Rinascita.

Domenica 24 aprile alle ore 15 i protagonisti saranno i più piccoli con la sfilata baby. In serata invece verranno presentati capi di alta moda indossati da modelle/i professionisti. Ci sarà uno spazio per modelli e modelle diversamente abili, i quali sfileranno in passerella con abiti dei più noti stilisti nazionali e internazionali.

A condurre la serata Marcia Sedoc protagonista con il suo 'Cacao Meravigliao' nelle notti di 'Indietro Tutta' con Renzo Arbore e Nino Frassica sulla reti Rai, insieme alla showgirl americana Rebecca Lynn. Faranno parte della serata Biagio Solito, marito di Gianna Gambaccini che ritirerà una targa ricordo da parte dell'organizzazione, Angelo Rollo (Manager), Elen Gnocchi ambasciata brasiliana a Venezia, Azzurra Mazzara (Miss) e Xausa Jean - Pierre.

La giornata sarà allietata dalle canzoni della cantante Serena Rigacci già vincitrice di 'XFACTOR' Ungheria, le cantanti Diadema e Mariantonia Castaldo L'hair stylist e il make up saranno curati dallo staff di Gianni Graziano dell’ Elihair Agency di Milano. Le fotografie saranno effettuate da Paolo Catucci capofila del progetto e da Herlan Garcia e Bruno Malanchini, e dallo svizzero Norberto Wittwer oltre che da Alex Pantò. Le riprese saranno effettuate dalla Exit Produzioni di Cascina a cura di Carlo Esposito, mentre l’evento sarà interamente trasmesso dal canale televisivo Canale Italia.

A conclusione della giornata ci sarà presso la Caffetteria dell'Ussero di Emiliano Ipsaro un apericena di saluto per tutti gli intervenuti (con prenotazione obbligatoria) al costo di 25 euro. Per maggiori info e prenotazioni 050.818193.

Lunedì 25 aprile il parco della Villa di Corliano sarà ancora teatro di uno shooting fotografico del prossimo Calendario della Rinascita 2023, progetto a favore della violenza sulle donne, portato avanti dalle modelle SaraJo Mariotti e Rebecca Lynn, che tornerà puntualmente anche quest'anno.