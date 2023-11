Teatro Nuovo, in scena lo spettacolo 'Modigliani'

La storia e le passioni di Amedeo Modigliani ricostruite pennellata dopo pennellata in un intenso e onirico ritratto dell'uomo, del pittore, del padre, nello spettacolo 'Modigliani' in scena al Teatro Nuovo di Pisa venerdì 17 novembre alle 21, diretto da Alessandro Brucioni (produzione Mo-Wan Teatro). A tessere le fila di un viaggio che parte dalle spiagge livornesi di fine Ottocento per approdare nei caffè letterari parigini avvolti nel fumo è l'attore Michele Crestacci che con grande maestria porta in scena ‘Modigliani' da 15 anni superando le 300 repliche in tutta Italia. Il monologo, acclamato dalla critica e dal pubblico, è vincitore di prestigiosi riconoscimenti tra cui il Premio Nino De Reliquis per il Teatro, la Danza e le Arti Performative nel 2009 e il Premio l'Inutile del teatro di Padova nel 2018.

Chi era Amedeo Modigliani? Un maudit, un genio della sregolatezza che si è bruciato nella Parigi viziosa di Montmartre e Montparnasse? Un uomo introverso, in forzato esilio, sempre scontento di se stesso e della sua arte? Un uomo della provincia che ebbe la forza e il coraggio di essere fedele ai suoi più profondi e intensi bisogni e che conobbe e visse con i più importanti artisti del Novecento? Attraverso una irriverente, stralunata e comica spola tra Livorno e Parigi, tra il passato e il presente, lo spettacolo ‘Modigliani', è uno sguardo amaro sulla provincia che non riconobbe il suo genio. Una provincia solare e bella, drammaticamente conservatrice, ostile al rinnovamento e irragionevolmente orgogliosa delle proprie debolezze. Un provincia anche un po' scolorita che la storia di Modigliani racconta e che di riflesso ci ricorda le vicende di un uomo timido, la sua ironia, la sua generosità, il suo esilio, il suo essere in perenne conflitto contro tutto e tutti.

Info

Biglietti: intero 15 euro; ridotto convenzionati e soci Coop 13 euro; studenti e dipendenti dell'università di Pisa e giovani under 18, ridotto a 10 euro.

Prevendite online: https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/modigliani-mo-wan-teatro.

Botteghino del teatro aperto martedì e giovedì dalle 16.00 alle 19.00 e a partire da un'ora prima dell'inizio degli spettacoli.

Contatti: 392.3233535; teatronuovopisa@gmail.com