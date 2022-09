Moira Michelini e Maurizio Mastrini al Teatro Rossini

Venerdi 23 settembre dalle ore 21 presso il Teatro Rossini di Pontasserchio doppio appuntamento per la rassegna Muse Contemporanee e Note d’Arte, manifestazione organizzata dalla Associazione musicale Fanny Mendelssohn in collaborazione con la Voce del Serchio, con il patrocinio di Regione Toscana, Comune e Provincia di Pisa e Comune di San Giuliano Terme e grazie al prezioso sostegno della Fondazione Pisa e di UnicoopFirenze,.

Protagonisti la pianista Moira Michelini, impegnata in un recital dedicato alla musica di J. S. Bach, Domenico Scarlatti e Mattia Vento e il pianista Maurizio Mastrini con il quartetto d’ archi Sonosfera, che presenterà un programma incentrato su sue composizioni.

Una programmazione particolare quindi quella del prossimo appuntamento della rassegna, inserito nel ricco cartellone del Settembre Sangiulianese, fortemente voluta dagli organizzatori per l’ originalità del repertorio che spazia dal barocco fino alla musica contemporanea.



Moira Michelini

Si è esibita in numerosi Festival Musicali, suonando in prestigiose sale in tutta Europa, Malesia, Argentina e Giappone. Numerose le sue collaborazioni con orchestra, tra le quali ricordiamo: l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Malesia, l’Orchestra di Stato della Romania, l’Orchestra Sinfonica di Buenos Aires, l’Orchestra del Conservatorio di Liegi, l’Orchestra BonnerJugend di Bonn, l’Orchestra Sinfonica della Murcia, l’Orchestra da Camera 'I Solisti di Perugia'.



Maurizio Mastrini

Pianista e compositore, definito dalla critica “il fenomeno”, un ibrido tra genialità e pazzie, ha toccato con la sua musica tutti i continenti, tanto da raggiungere negli ultimi 10 anni 770 concerti in giro per il mondo ed oltre 32.000.000 di ascolti solo su Spotify, rientrando così tra i pianisti italiani ad avere il numero più alto numero di download e streaming sul web. Diplomato al Conservatorio F. Morlacchi di Perugia, perfezionato con Vincenzo Vitale, ha incominciato negli anni ad eseguire con grandissimo successo oltre a brani classici anche sue composizioni, raccogliendo ampi consensi da parte del pubblico e dei critici che lo hanno definito “un grande tecnico con una sensibilità sopraffina”. La consacrazione della sua statura in campo internazionale come compositore arriva con la realizzazione del primo album 'Il Mio Mondo al Contrario', in cui il suona composizione classiche ed originali partendo dall’ultima nota verso la prima, con un riscontro musicale sorprendente. L’attenzione dei media lo consacra trai più quotati e sbalorditivi pianisti contemporanei. Nell’ambito della composizione firma numerosi lavori per la RAI e Mediaset, quali sigle,arrangiamenti musicali, colonne sonore. È inoltre consulente musicale di vari programmi televisivi.



