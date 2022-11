Momenti musicali: concerti per bambini e ragazzi a cura della Scuola Bonamici e Fondazione Pisa

La Scuola di musica Bonamici organizza una serie di eventi dal titolo 'Momenti musicali. Introduzione alla musica classica per bambini e ragazzi'. Un ciclo di cinque concerti gratuiti per bambini e famiglie, organizzati grazie al contributo della Fondazione Pisa.

La proposta è nata per avvicinare i bambini e i ragazzi alla musica classica attraverso concerti in varie formazioni che presenteranno un programma adatto a un pubblico di giovanissimi. La presenza di una voce recitante avrà il compito di guidare l’ascoltatore, descrivendo le principali caratteristiche dei brani eseguiti. Ogni concerto è dedicato a un compositore o a un genere musicale.



Il concerto inaugurale avrà luogo sabato 19 novembre alle ore 10 nell’Auditorium di Palazzo Blu con un affascinante 'Viaggio nell’opera lirica', alla scoperta delle caratteristiche della voce dei cantanti e dei protagonisti delle più celebri opere del ’700 e ’800, tra le note di Mozart, Rossini, Verdi e Puccini. Interpreti il mezzosoprano Laura Brioli, celebre star internazionale, le giovani promesse Rachael Stellacci, soprano (nella foto), e Fabrizio Crisci, baritono, accompagnati al pianoforte dal Maestro Giovanni Vitali. Il noto attore pisano Luca Tessieri sarà la voce narrante.Seguiranno i concerti rivolti principalmente agli alunni delle scuole: 'Alla scoperta di Vivaldi' il 18 gennaio; 'Alla scoperta di Mozart' il 13 febbraio; 'Alla scoperta di Beethoven', il 21 marzo; 'Il Piccolo Principe e la musica francese di fine ’800', con Glenda Poggianti al pianoforte, il 20 aprile.Tutti i concerti sono a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria. Per informazioni www.scuolabonamici.it.