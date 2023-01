"Alla scoperta di Antonio Vivaldi", secondo appuntamento con Momenti musicali

Mercoledì 18 gennaio, alle 10 alle Officine Garibaldi, si terrà il secondo appuntamento del ciclo "Momenti musicali. Introduzione alla musica classica per bambini e ragazzi", organizzato dalla Scuola di Musica Bonamici con il contributo di Fondazione Pisa. Evento gratuito, con prenotazione obbligatoria, per bambini, famiglie e alunni degli istituti comprensivi.

Dopo il successo del primo concerto "Viaggio nell’opera lirica", gli spettatori saranno condotti in un affascinante percorso "Alla scoperta di Antonio Vivaldi". La presenza di una voce recitante avrà il compito di guidare l’ascoltatore, descrivendo le principali caratteristiche dei brani eseguiti. Saranno eseguite musiche originali di Vivaldi nella formazione clavicembalo, violino e flauto.

Gli interpreti: la violinista Luisa Di Menna svolge attività concertistica con varie formazioni cameristiche e gruppi di musica antica. Ha partecipato a incisioni discografiche per Hyperion, Naxos e Brilliant classics. ha suonato sotto la direzione di Riccardo Muti, Daniel Oren, Nicola Luisotti, Pinchas Steinberg e Lu Jia. Martino Noferi, flautista dolce e oboista barocco, svolge un'intensa attività concertistica in Italia e all'estero con numerosi ensemble di musica antica. Ha suonato sotto la guida di direttori quali A. Lawrence King, R. Alessandrini, J. Savall, Jean-Claude Malgoire. Ha fondato e dirige il consort La Cappella de’ Pazzi e ha al suo attivo svariate registrazioni radiofoniche e televisive. Carlo Pernigotti, diplomatosi in pianoforte a Lucca e in clavicembalo a Firenze, ha svolto negli anni un’intensa attività concertistica con entrambi gli strumenti, alternando performance solistiche e collaborazioni con orchestre, ensemble da camera e solisti. Da ricordare l’esecuzione integrale delle Invenzioni a tre voci e delle Variazioni Goldberg di Bach e l’attività come continuista in complessi cameristici ed orchestrali tra cui Anima Mundi Consort, Auser Musici e l’Orchestra Arché.

Gli eventi proseguiranno fino ad aprile con i concerti "Alla scoperta di Mozart" il 13 febbraio con Luca Tessieri al pianoforte; "Alla scoperta di Beethoven", con Carlo Pernigotti al pianoforte e Luisa Di Menna al violino, il 21 marzo; "Il Piccolo Principe e la musica francese della fine dell’800", con Glenda Poggianti al pianoforte, il 20 aprile.

www.scuolabonamici.it