Momento Club, ballo di Natale del liceo scientifico Dini

Sabato 23 dicembre, al Momento Club, appuntamento con il ballo natalizio del liceo scientifico Ulisse Dini nell'ambito dei festeggiamenti del centenario della scuola pisana. Dalle 23 inizierà la festa che vedrà in Consolle Una guest dj Sovltrippin e due resident Santi e Yuzh, Vocalist Lorenzo della Volpe.

"Siamo molto contenti di ospitare questo evento - afferma Christian Campagnoli uno dei tre titolari del Momento Club - che è importante per il prestigio della Scuola Ulisse Dini. Vi aspettiamo per una bella serata di musica e divertimento, prima di addentrarci nei festeggiamenti natalizi". "Il ballo di Natale del Liceo Scientifico Ulisse Dini è uno degli eventi più sentiti dell'anno - afferma Nicola Contussi coproprietario del Momento Club - che ci teniamo ad ospitare nella nostra rinnovata struttura che per il 2024 ha in serbo altri eventi che presto presenteremo”.

Info

Per ulteriori informazioni e prenotazioni 375. 5929105