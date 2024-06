'Mondi di carta. Piccola mostra di grandi illustratori' alla libreria Blu Book di Pisa

Il magnifico mondo delle illustrazioni che impreziosiscono i libri per bambini, approda alla libreria Blu Book di Pisa. Da venerdì 7 giugno sarà aperta al pubblico la mostra ‘Mondi di carta. Piccola mostra di grandi illustratori’, che propone oltre quaranta stampe realizzate da illustratori e illustratrici molto conosciuti e amati dal pubblico dei più piccoli, che con i loro tratti colorati accompagnano i racconti e le storie raccolte nelle collane di libri pubblicati dalla casa editrice Lavieri.

Storie e illustrazioni di vario genere, che hanno per protagonisti animali, robottini, bambine e bambini che si trovano a farsi mille domande, a confrontarsi con il mondo, a crescere! L’idea dell’esposizione è nata dalla collaborazione tra i responsabili della libreria e la casa editrice, specializzata in libri per l’infanzia e il fumetto, con l’obiettivo di offrire ai piccoli lettori e alle loro famiglie una occasione in più per passare dalla libreria anche per ammirare i disegni e le illustrazioni di veri e propri artisti, che con le tecniche più diverse sanno costruire mondi fantastici, colorati, che destano curiosità e voglia di scoperta.

I disegnatori e le disegnatrici che saranno esposti alla libreria Blu Book sono: Moon, Matt Dixon, Michele Bosco, Yile Gao, Catonpaper, Erika De Pieri, Massimiliano Frezzato, Richolly Rosazza.

Venerdì 7 giugno ci sarà l’inaugurazione della ‘piccola mostra’, aperta a tutti, bambine e bambini, genitori, famiglie, curiosi e interessati, a partire dalle ore 17.00, presso la libreria. L’esposizione è una proposta culturale e di intrattenimento che sarà visitabile in modo gratuito per tutto il mese di giugno.

La mostra è realizzata dalla libreria in collaborazione con la casa editrice Lavieri e sarà aperta al pubblico fino al 30 giugno nei locali in via Toselli n. 23 a Pisa.

La mostra è aperta dal martedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 19.00, il sabato e la domenica dalle 10 alle 20.

Per info libreriablubook@gmail.com oppure su Instagram @libreriablubook