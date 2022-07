'Monsters of rock' e Rita Pelusio nel weekend di Eliopoli

Indirizzo non disponibile

Weekend del 30 e 31 luglio con musica e cabaret di grande qualità all'Eliopoli Summer 2022 di Calambrone.



Sabato 30 luglio ore 22

Concerto di musica dal vivo con il gruppo degli 80's Sunset Strip nello show musicale 'Monsters of rock'. Evento con la musica indimenticabile dei mostri sacri del rock come Aerosmith, Guns n Roses, Bon Jovi. La band composta da 5 elementi è capitanata dal cantante Marco Biuler e dal chitarrista Alex Sabadini, che è anche il direttore artistico di Eliopoli summer. Alla chitarra Il Palme, alla batteria Antonio Inserillo, al basso Filippo D'Ercole.



Domenica 31 luglio, ore 22

Spettacolo di cabaret Rita Pelusio, 'Eva, diario di una costola'. Regia di Marco Rampoldi, testi di Rita Pelusio, Alessandra Faiella, Marianna Stefanucci e Riccardo Piferi. Fotografie di Laila Pozzo. Produzione Pem Habitat Teatrali

'E Dio creò la donna…'. Eva. Sì, ma quale Eva?.

Eva è una figura molto lontana dall’immagine della bella, bionda e ingenua alla quale l’iconografia classica della donna ci ha abituati.

Un fool irriverente che si trova alle prese, prima della storia, con la più grande scelta dell’umanità: accettare le regole o disubbidire. Una trasgressione all’insegna della scoperta, di cui la mela è simbolo: morderla o non morderla?

In un misto di consapevolezza e disincanto, Eva si chiede che cosa succederà dopo, proiettandosi nella contemporaneità delle donne di oggi. Umane nella loro imperfezione queste donne raccontano il coraggio di chi ogni giorno combatte per la propria felicità. Perché la diversità manda avanti il mondo. Perché il paradiso sarà pur perfetto, ma la vita è tutta un’altra cosa.

Rita Pelusio, milanese attrice teatrale, cabarettista attiva sia in Teatro che in Televisione. Ha vinto nel 2006 il Premio Massimo Troisi come migliore attrice comica. Vanta anni di partecipazione alla trasmissione comica Colorado nella quale ha interpretato numerosi personaggi.