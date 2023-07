Torna il 'Monte Pisano Art Festival'

Al via la seconda edizione del Monte Pisano Art Festival, l’iniziativa artistica e culturale ideata e realizzata da FuoriOpera, la Strada dell’Olio Monti Pisani e dai cinque comuni delle Terre di Pisa: Vecchiano, San Giuliano Terme, Calci, Vicopisano e Buti. E’ un progetto profondamente sentito dagli ideatori che collega territorio e riscoperta delle tradizioni culturali e gastronomiche: 10 giorni di un appuntamento che si rinnova nel 2023 dopo una prima edizione di successo, che ha attratto oltre 2mila partecipanti.

Organizzatori e promotori sono le associazioni FuoriOpera e La Strada dell’Olio Monti Pisani, che anche quest’anno hanno preparato un fitto calendario di appuntamenti, capace di unire in un ensemble armonico Arte, Natura e Cultura, donando loro un ruolo di assoluto primo piano. Novità di sicuro e ampio interesse sarà il Fuori Festival, un grande evento collettivo in cui tutti gli attori del territorio - dalle Associazioni, agli artigiani fino alle guide turistiche, i ristoratori e gli agriturismi - animeranno le vie e le piazze dei cinque Comuni con le loro iniziative, prodotti e performance artistiche. Alla promozione e scoperta dei molti tesori romanici presenti nel Monte saranno dedicate in particolare le iniziative nell’ambito del progetto Interreg Itinere Romanica.

Gianluca Bovoli, Presidente de La Strada dell’Olio Monti Pisani, nella conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2023, così commenta l’iniziativa: "La promozione del territorio del Monte Pisano, dei suoi comuni e delle tradizioni locali è al centro del nostro impegno. Desideriamo valorizzare la nostra terra e le sue ricchezze, da sempre mete ambite per itinerari enogastronomici e culturali. La rinnovata collaborazione corale tra i Comuni coinvolti in questa seconda edizione di eventi culturali diffusi è una chiara testimonianza della volontà condivisa di sostenere il patrimonio di risorse, costumi e sapori del lato pisano del Monte: una zona ricca di storia e arti che si tramandano grazie alle persone che popolano questi luoghi, detentrici di un sapere antico e di arti e mestieri senza tempo".

Continua Bovoli: "L’abbinamento di spettacoli e degustazione dei prodotti, primo fra tutti l’Olio Extra Vergine d’Oliva Monti Pisani, rappresenta anche quest’anno la cifra della manifestazione. Un ringraziamento va alle istituzioni locali che hanno rinnovato il loro supporto alla realizzazione di questa iniziativa". Nel dettaglio quindi "dal 22 al 31 luglio, per dieci giorni, le piazze, i borghi, le pievi, i giardini e i cortili del Monte si trasformeranno in una grande sala da concerto a cielo aperto", dice il direttore artistico del MPAF Andrea Gottfried. "Nelle magiche colline pisane e lungo la costa toscana, i visitatori del Monte Pisano Art Festival potranno ascoltare musica di qualità, assistere a spettacoli teatrali originali e scoprire e gustare i sapori della natura raccolti nei prodotti tipici di queste zone. Siamo entusiasti di poter ancora una volta proporre una ‘Cultura di tutti per tutti’, a cominciare dagli abitanti e dalle imprese, fino ai turisti italiani e stranieri che in questa stagione scelgono di trascorrere le loro vacanze immersi nella bellezza e nella ricchezza delle terre del subappennino toscano".

"La Fondazione Pisa sostiene fin dalla prima edizione e che quest’anno tiene il suo primo appuntamento a Palazzo Blu sabato 22 luglio. La prima di un programma di serate all’aperto, con musica e prodotti tipici da degustare. Una ‘formula’ estiva che valorizza il territorio e auspichiamo incontri il plauso del pubblico", dichiarano Stefano Del Corso, Presidente della Fondazione Pisa e Cosimo Bracci Torsi, Presidente di Palazzo Blu.

"Il Festival dedicato al Monte Pisano è un evento di assoluta qualità che valorizza un luogo che è patrimonio identitario di inestimabile valore culturale, paesaggistico ed economico e meta di riferimento nell'ambito turistico Terre di Pisa - afferma Valter Tamburini, presidente della Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest - -'evento, che come Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest sosteniamo convintamente, è la dimostrazione di quanto il lavoro corale di più soggetti pubblici e privati e il connubio tra arte, spettacolo, storia, natura ed eccellenze enogastronomiche siano tutte componenti necessarie per proporre un’esperienza immersiva che il turista contemporaneo sempre maggiormente predilige e ricerca".

Il Monte Pisano Art Festival è realizzato da FuoriOpera e Strada dell’Olio Monti Pisani, con il Patrocinio del Provincia di Pisa, con il contributo di Comune di Vecchiano, Comune di San Giuliano Terme, Comune di Calci, Comune di Vicopisano, Comune di Buti; Fondazione Pisa; Terre di Pisa – Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest; Progetto Interreg Itinera Romanica e con il supporto di Museo Nazionale della Certosa Monumentale di Calci, Museo di Storia Naturale dell'Università di Pisa, dell’associazione Qui Vuol esser lieto sia… e DMC Monte Pisano.

Info, prenotazioni e acquisto biglietti: montepisanoartfestival.it