Arriva la prima edizione del 'Monte Pisano Art Festival'

Prendi cinque piccoli borghi nelle Terre di Pisa, vivacissimi di arte e cultura, satelliti che gravitano intorno al circuito classico del turismo, ma che non sfuggono al viaggiatore attento: Vecchiano, San Giuliano Terme, Calci, Vicopisano, Buti. Fanne scenario per spettacoli e artisti di grande livello e avrai l’estate scintillante del 'Monte Pisano Art Festival', summa di miracolosa bellezza, punta svettante di un territorio più ampio che abbraccia l’intera provincia pisana. Una prima edizione prodotta da FuoriOpera, la Strada dell’Olio Monti Pisani e cinque comuni delle Terre di Pisa.

Un programma che allo spettacolo e all’arte unisce passeggiate green e immancabili degustazioni gastronomiche e, soprattutto, è l’occasione per conoscere una sorprendente galassia di paesini, borghi, frazioni che resteranno per sempre nella mente perché tesori autentici e per scoprire il romanico minore lungo i tracciati di Itinera Romanica.

Info e prenotazioni: montepisanoartfestival.it

Tutti gli spettacoli sono a ingresso libero con prenotazione.

IL PROGRAMMA

SAB 23 luglio CALCI

Orario: 21.30

Luogo: Certosa di Pisa a Calci - Via Roma, 79 - Calci

OPERA | PAGLIACCI di R. Leoncavallo

Compagnia FuoriOpera

DOM 24 luglio CALCI

Orario: 9.30

Luogo: Partenza dal centro di Calci (Pieve dei Santi Giovanni Evangelista ed Ermolao)

CAMMINATA TRA GLI OLIVI alla scoperta dei Tesori Romanici del Monte

A cura dell’Associazione La Compagnia di Calci

Orario: 18.00

Luogo: Partenza da Piazza Garibaldi - Vecchiano - Partenza da Piazza P.Pasolini

CAMMINATA TRA GLI OLIVI alla scoperta dei Tesori Romanici del Monte

da GAV/ASRSA OdV e da WWF Alta Toscana OdV

Orario 21.00

Luogo: Certosa di Pisa a Calci - Via Roma, 79 - Calci

CENA SOTTO LE STELLE

Con Associazione degli Amici della Certosa di Pisa a Calci

MAR 26 luglio VICOPISANO

Orario: 21.30

Luogo: Palazzo Pretorio - Via del Pretorio, 23 - Vicopisano

TEATRO | (S)LEGATI

di e con Mattia Fabris e Jacopo Bicocchi

MERC 27 luglio BUTI

Orario: 8.00

Luogo: Partenza dalla Chiesa S. Francesco - Via di Crimea, 1 - Buti

CAMMINATA TRA GLI OLIVI alla scoperta dei Tesori Romanici del Monte (con sorpresa

teatrale)

A cura dell’Associazione I Camminanti

Orario: 21.30

Luogo: Chiesa S. Francesco – Piazza San Francesco - Buti

CONCERTO | BARRIO DE TANGO

Paola Fernández Dell'Erba Quinteto

GIOV 28 luglio VECCHIANO

Orario: 19.00

Luogo: Navetta dal Parcheggio Peppino Impastato – Vecchiano

OPERA | CAVALLERIA RUSTICANA di P. Mascagni

compagnia FuoriOpera

VEN 29 luglio SAN GIULIANO TERME

Orario: 8.30

Luogo: Partenza dal Centro Visite Monte Castellare - Via delle Casette Asciano - San Giuliano

Terme

CAMMINATA TRA GLI OLIVI alla scoperta dei Tesori Romanici del Monte (con sorpresa

teatrale)

A cura dell’Associazione Arcadia

Orario: 1° spettacolo 21:00 – 2° Spettacolo 22:30

Luogo: Pieve di S. Maria e San Giovanni Battista - S.da Statale 12, 269 - Pugnano

TEATRO | BORDER ARE OPEN! quattro pezzi sacri sulla rotta balcanica

un progetto CHRONOS3

SAB 30 luglio CALCI

Orario: 1° spettacolo 21:00 – 2° Spettacolo 22:30

Luogo: Certosa di Pisa a Calci - Via Roma, 79 - Calci

TEATRO | METAMORFOSI un trekking teatrale

un progetto CHRONOS3

DOM 31 luglio VICOPISANO

Orario: 8.00

Luogo: Partenza dal centro di Calci (Pieve dei Santi Giovanni Evangelista ed Ermolao)

CAMMINATA TRA GLI OLIVI alla scoperta dei Tesori Romanici del Monte (con sorpresa

teatrale)

A cura dell’Associazione I Camminanti

Orario: 21.30

Luogo: Rocca del Brunelleschi – Via del pretorio - Vicopisano

OPERA | LA TRAVIATA di G. Verdi

compagnia FuoriOpera