Montefoscoli tra poderi e misteri, escursione e ingresso siti storici

Escursione ad anello a Montefoscoli un piccolo borgo della Val d'Era in cui si trovano ben conservati i paesaggi agricoli, le case coloniche con i fondi coltivati a vite ed ulivo, le dimore storiche di importanti famiglie pisane e un piccolo tempio dedicato a Minerva medica luogo di incontri segreti ispirati ai principi emancipazione e di fratellanza universale. Una passeggiata tra i poderi e la storia singolare di questo borgo intratterrà i partecipanti per l'intera giornata, necessario abbigliamento e calzature da escursione, percorso lunghezza circa 8 km, ingresso siti storici contributo 5 euro e accompagnamento guida escursionistica 12 o 16 euro, tutti i dettagli e modulo per iscriversi al link

