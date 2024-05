'Il mormorio del Mediterraneo', suoni d'arpa a Uliveto Terme

Ancora un originale concerto organizzato dalla Associazione Fanny Mendelssohn, alla scoperta questa volta di un autore e di un repertorio poco conosciuto al grande pubblico ma di grande fascino. Venerdì 17 maggio a Villa Rita a Uliveto Terme, Emanuela Battigelli, arpista di fama internazionale, ci guiderà alla scoperta della musica di Francesco Bellotto, compositore palermitano della seconda metà dell’Ottocento, in un concerto monografico dal titolo “Il mormorio del Mediterraneo”.

Il Festival Fanny Mendelssohn può così regalare ancora una volta una serata straordinaria, realizzata grazie al fondamentale contributo di Fondazione Pisa e Unicoop Firenze sezione Valdiserchio Versilia. La manifestazione, giunta all’XI edizione, gode del patrocinio della Regione Toscana, della Provincia di Pisa e dei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Cascina e della preziosa collaborazione di ADSI Delegazione Dimore Pisane e Associazione Dimore Storiche Italiane sezione Toscana, i cui associati ospitano i concerti nelle loro Ville senza nessun onere per la collettività.

Villa Rita è una dimora storica del 1400, come testimoniano anche i molti affreschi del Ghirlanda, pittore fiorentino del cinquecento che lavorava per la nobile famiglia Lanfreducci. Numerose sono le testimonianze artistiche lasciate dalle antiche e nobili famiglie pisane e fiorentine che attraverso i secoli vi si sono succedute. Si trova di fronte alle Terme di Uliveto, ai piedi dei monti pisani, in un’antica borgata medievale che originariamente faceva parte della fattoria di Noce.



Per informazioni e biglietti: Associazione Musicale Fanny Mendelssohn

cell. +39 347 6371189 +39 347 8509620

e-mail: associazionefanny@gmail.com

www.fannymendelssohn.eu