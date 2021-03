Palazzo Blu, nuovo evento streaming per la rassegna Europa: 'Mosca e Bruxelles'

Nel nuovo appuntamento della Rassegna ‘Europa/Unione europea’ al centro dell’indagine ci sono i rapporti tra la Federazione russa e l’Unione europea, nell’incontro ‘Mosca e Bruxelles : due Europe prossime ma distanti’, in diretta streaming giovedì 11 marzo (dalle 17.30) con ospite la professoressa Elena Dundovich, docente di Storia delle relazioni internazionali e Storia dell’Europa orientale al Dipartimento di scienze politiche dell’Università di Pisa.

Negli anni ’90 la Federazione russa guardò all’Occidente e all’Unione europea con fiducia e ottimismo. All’inizio del decennio El’cin maturò la convinzione che fosse possibile cooperare con Bruxelles sul piano economico e politico, in modo da rafforzare il sistema di sicurezza europeo anche nell’ottica di una maggiore indipendenza dalla NATO. Ma già a partire dal 1996 l’idillio cominciò a infrangersi. La guerra in Cecenia, la dottrina Primakov, il primo allargamento della NATO a Est e l’intervento NATO in Kossovo incrinarono quella fiducia e quell’ottimismo pur non mettendoli definitivamente in discussione. Questo non avvenne neanche nei primi anni della nuova presidenza Putin, quando, almeno sino al 2003, la Federazione rimase disponibile alla collaborazione con gli Stati uniti e l’Unione europea. Furono l’attacco in Iraq, le rivoluzioni colorate, il secondo allargamento a Est ad avviare una fase di netto declino nelle relazioni tra Mosca e Bruxelles che, da allora, non si è più arrestato.

