Mostra '100 Volte Puccini' a San Giuliano Terme

Venerdì 17 maggio alle ore 18.00 presso la sede di villa Roncioni a San Giuliano Terme la Fondazione Cerratelli apre la mostra dal titolo '100 volte Puccini'. Un percorso incredibile che rappresenta la storia del melodramma attraverso le tante rappresentazioni Pucciniane a firma Cerratelli. Sarà la prima volta che così tanti costumi saranno esposti, 100, un costume per ogni anno dalla scomparsa del Maestro Giacomo Puccini. Tutto il mondo lo celebra riaffermando l’unicità del suo magistero creativo e dimostra il grande amore, la dedizione e l’ammirazione che tutti noi riserviamo al più importante ambasciatore dell’italianità nel mondo.

Le sue celebri melodie sono diventate patrimonio dell’umanità e attraverso i costumi della celebre Fondazione Cerratelli è possibile immaginare gli interpreti, lo scroscio interminabile di applausi nei più importanti teatri e il tanto e instancabile lavoro di sartoria che li ha generati. I costumi selezionati per l'esposizione dal direttore Diego Fiorini richiamano al visitatore quell’immaginario che tutti noi abbiamo negli occhi ed è l’occasione per ripercorrere la storia del teatro lirico italiano – e non solo – oltre che per ammirare il grande livello artigianale che rese Cerratelli celebre nel mondo.

Da Manon Lescaut a Le Villi, da Tosca a Turandot, passando per La Rondine e Fanciulla del west, un percorso che tocca tutte le opere del maestro attraverso allestimenti datati tra il 1940 e il 2018. Nel percorso è facile incontrare interpreti come Renata Scotto e Rajna Kabaivanska, Daniela Dessì e Oksana Dyka, Franco Corelli e Mario Filippeschi, Ettore Bastianini e Tito Gobbi, Carlo Cossutta e Gregory Kunde. Un percorso indimenticabile ricco di suggestioni ed emozioni.



Sarà possibile visitare la mostra fino al 30 giugno scrivendo a Info@fondazionecerratelli.it

Ogni settimana il direttore darà notizia delle visite guidate in programma tramite la pagina Instagram 'fondazionecerratelli'.