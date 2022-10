'Salendo dal mare', a Pisa una mostra fotografica dedicata all’alpinista scomparso Gianni Calcagno

Si intitola 'Salendo dal mare' la mostra fotografica dedicata a Gianni Calcagno che sarà ospitata a Pisa a Palazzo Gambacorti, nell’atrio del Comune dal 21 al 31 ottobre. La mostra sarà inaugurata domani, venerdì 21 ottobre, alle ore 17.30 nell’atrio del Palazzo (piazza XX settembre, apertura da lunedì a sabato dalle 7.30 alle 19).

La rassegna fotografica è la sintesi della vita di Gianni Calcagno, il grande alpinista genovese che ci ha lasciato a quarantanove anni mentre scalava il monte Denali in Alaska. Le oltre 250 fotografie esposte, scelte dalla moglie Giovanna e dalla figlia Camilla, sono innanzi tutto la documentazione di un'esistenza dedicata alla montagna e al mondo. Immagini di cime che perforano il cielo, di scalate, di pareti vertiginose, di ghiaccio e neve; ma non solo. C'è una sintesi del mondo che vive: genti, paesi, opere d'arte, civiltà, bambini, uomini e donne. Si è voluto, con queste immagini, raccontare la visione del mondo nell'ottica di un grande alpinista che era anche esploratore, studioso, scrittore e poeta. Con le immagini esposte si propone al visitatore anche l'occasione per interpretare la complessa personalità di Gianni, i suoi sentimenti, il suo carattere, la sua visione, il suo entusiasmo per la vita, la sua vocazione, il suo amore per tutto quello che c'è di bello, grande, degno d'essere visto, compreso, amato, vissuto. Nella sua carriera alpinistica durata un trentennio Gianni scala cinque '8000', compie innumerevoli prime ascensioni, traversate, incalcolabili ripetizioni e partecipa a 23 spedizioni internazionali.

E’ il 1992 quando la sua vita finisce prematuramente, insieme a quella del giovane amico fraterno Roberto Piombo, mentre scalavano lo 'Sperone Cassin'. Il suo corpo giace tra i ghiacci eterni, dove avrebbe voluto lui, libero ancora una volta di scegliere il suo destino.