Al Palazzo Pretorio di Pontedera proroga eccezionale fino al prossimo 26 giugno della mostra Andy Warhol. ICONS!

Oltre 140 opere di Andy Warhol raccontano la storia del più pungente interprete della società di massa, uno dei più incredibili personaggi pop di sempre e testimone variopinto delle icone del suo tempo.

Un evento che celebra il genio di Andrew Warhol, artista poliedrico tra i più influenti protagonisti del XX secolo, curioso narratore della società di massa e folgorante sociologo dell’America Anni ’60, personalità capace di trasformare in arte i feticci dell’immaginario collettivo americano, anticipando l’instaurarsi del potere dei mass media.

Un Andy Warhol fotografo, regista, designer e illustratore, raccontato attraverso opere come la coloratissima Liz (1964), l’immancabile Marilyn (dal 1985 al 1988), le splendide Cow (dal 1966 al 1976) ma anche le Brillo Box (1970), i Flowers (1970), l’Eletric Chair (1971) e le immancabili Campbell’s Soup (1968).

Con il patrocinio della Regione Toscana, realizzata dal Comune di Pontedera, dal PALP Palazzo Pretorio di Pontedera, dalla Fondazione per la Cultura Pontedera, la mostra è prodotta e organizzata da Piuma, in collaborazione con Art Motors, ed è curata da Nicolas Ballario e Edoardo Falcioni. La mostra vede come sponsor Knauf e come partner Ecofor.

Informazioni: www.palp-pontedera.it; T. +39 0587 468487M. +39 331 1542017. Orario apertura dal martedì alla domenica e festivi ore 10 - 19. Chiuso il lunedì (ultimo ingresso ore 18.00).