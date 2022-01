Da martedì e fino a domenica, sarà aperta per tutta la settimana, in modo continuativo, la mostra Andy Wharol. Icons! in corso di svolgimento al Palp Palazzo Pretorio di Pontedera. Un'occasione importante, in questo periodo festivo, per scoprire l'esposizione di oltre 140 opere dell'artista. La mostra sarà visitabile anche nel giorno di Epifania, con orario ininterrotto 10 - 19, dopo le aperture straordinarie effettuate anche a Santo Stefano e Capodanno.

La biglietteria termina l'attività sessanta minuti prima rispetto all'ora di chiusura e che l'ingresso è consentito tramite presentazione di Green Pass. La mostra sarà allestita al Palp fino al 20 marzo 2022.