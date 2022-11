A San Miniato la mostra mercato dell'artigianato artistico e della moda

ArTour il bello in piazza: arriva a San Miniato la prima mostra-mercato dell’artigianato artistico e della moda. Appuntamento per i giorni 26 e 27 novembre dalle 10 alle 20 in Piazza del Bastione con una 'due-giorni' a cura di CNA Pisa e in collaborazione con il Comune di San Miniato, Fondazione San Miniato Promozione, Terre di Pisa, Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest e Artex Artigianato Artistico.



L’evento - che si svolgerà all’interno dell’attesissima Mostra Mercato del Tartufo Bianco di San Miniato - vedrà la partecipazione di alcuni tra i migliori artigiani di CNA Pisa che, oltre alla vendita, offriranno durante il pomeriggio laboratori didattici dedicati anche ai bambini.



Tra gli espositori – in continuo aggiornamento sulla pagina Facebook di CNA Pisa - Tessitura Fiore (dal 1992), beatricepieronilube_jewelry, Alex-Firenze, Divèrsa Creazioni, Le Sorelle Mochi e Gugi Tuscany.