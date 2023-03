Logge dei Banchi, dall'11 marzo la mostra 'Cartoline dal futuro'

Sabato 11 marzo, alle 11 in Logge dei Banchi, si terrà l'inaugurazione della mostra "Cartoline dal Futuro. Nuovi cantieri per la città che cambia", organizzata dal Comune di Pisa in collaborazione con Pisamo. La mostra illustra le principali opere pubbliche realizzate o in corso d'opera nel periodo 2018 - 2023. L’esposizione del lavoro di mandato della Pubblica Amministrazione è una consuetudine per l'Amministrazione Comunale di Pisa, iniziata nel 2002 e proseguita nel 2007, 2013 e nel 2018, che consente di trasmettere ai cittadini una comunicazione diffusa sulle trasformazioni in atto della città, presentare un bilancio degli interventi realizzati e di verificare la loro efficacia.

Dal 2018 al 2023 la città di Pisa ha visto sorgere tanti cantieri, lavori e interventi diffusi in larga parte del territorio urbano, dalla città al Litorale. Sono i grandi e piccoli cantieri che gradualmente stanno cambiando volto alla città, riqualificando i quartieri, dedicando attenzione alla rigenerazione urbana, agli spazi comuni, alla mobilità green, alla valorizzazione del patrimonio monumentale, sia con grandi opere di riqualificazione e ripensamento degli spazi pubblici, che con una intensa attività di manutenzione straordinaria di strade, marciapiedi, verde e arredi urbani. Tra i molti interventi, l’Amministrazione Comunale ha individuato 10 Cartoline dal Futuro che vengono presentate nella mostra che rimarrà esposta in Logge dei Banchi da sabato 11 a venerdì 31 marzo, per rendere conto alla cittadinanza dei principali investimenti portati avanti in questi cinque anni di mandato amministrativo con le risorse finanziarie del Comune e con i finanziamenti degli enti sovraordinati che l’Amministrazione Comunale si è aggiudicata.

All’interno dello spazio espositivo si terranno, oltre all’inaugurazione di sabato 11 marzo alle ore 11, cinque appuntamenti dal titolo "Parliamo di futuro" che si svolgeranno ogni mercoledì e venerdì pomeriggio alle 18 in Logge dei Banchi: