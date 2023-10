Mostra d'arte di Paolo Rizzi

Dal 15 al 27 ottobre, presso i locali di VIVO! a Pontedera sarà possibile visitare la mostra d'arte delle opere del pittore Paolo Rizzi.



Nato a Pisa nel 1967, ha iniziato a dipingere a 20 anni a Milano dove studia comunicazione e si laurea in filosofia. Impara a dipingere dai maestri che incontra nella sua strada. Negli anni si confronta con diversi stili, sia nell'informale che nel figurativo. Espone per la prima volta a Milano nel 1988 poi a Pisa, Bologna, Barcellona, e Santo Domingo nel 2010, presso l'Hotel El Ambajador, sede di una mostra internazionale sul made in Italy. Da alcuni anni collabora con altri pittori in performance di pittura estemporanea.