1962-2022. In occasione dei suoi sessant’anni, le Collezioni Egittologiche dell’Università di Pisa inaugurano sabato 19 febbraio la mostra 'Dall’Egitto a Pisa: Gaetano Rosellini e le sue collezioni'.



Ideata a un anno dalla scomparsa di Edda Bresciani, egittologa di fama mondiale che alle Collezioni ha dato il nome, la mostra è realizzata in collaborazione con l’Opera della Primaziale Pisana (O?A) che ha prestato all’Università tre preziosi reperti della sua raccolta di antichità egizie.

La mostra offre l’opportunità di ammirare una scelta dei piccoli, grandi capolavori donati all’Opera della Primaziale Pisana da Gaetano Rosellini (1796-1863) nel 1830, al rientro dalla celebre 'Spedizione Franco-Toscana in Egitto' (1828-1829), guidata dal nipote Ippolito Rosellini (1800-1843) insieme a J.F. Champollion e alla quale Gaetano aveva partecipato in qualità di ingegnere e architetto.



Al centro della mostra ci sono tre pezzi particolarmente interessanti della raccolta dell’Opera della Primaziale Pisana: il frammento di un bassorilievo parietale, la testa di statua femminile e il frammento di un sarcofago in granito.

Sono esposti all’interno di una vetrina nella seconda sala delle Collezioni Egittologiche, dove è conservato anche il mobiletto in stile egittizzante che contiene molti oggetti della Collezione Picozzi, donata dalla nipote di Gaetano, Laura Birga Picozzi, all’Università di Pisa nel 1962.



L’accostamento inedito tra questi reperti permette dunque di riavvicinare parti di un patrimonio storico a lungo separate.



La mostra sarà visitabile dal 19 febbraio al 31 agosto 2022.



Orario

• Martedì: 9:00 – 13:00

• Mercoledì – venerdì: 9:00 – 13:00 e 15:00 – 18:00

• Sabato, domenica: 10:00 – 13:00 e 15:00 – 18:00

• Lunedì: chiusura settimanale



La prenotazione è consigliata.

https://www.egitto.sma.unipi.it/prenota-online/



Tariffe

Biglietto intero: 2,50 €

Consulta le gratuità al seguente link:

https://www.egitto.sma.unipi.it/tariffe-2/



Collezioni Egittologiche “Edda Bresciani”



https://www.egitto.sma.unipi.it/