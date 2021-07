De Chirico di notte, Palazzo Blu apre l'esposizione del maestro della Metafisica fino a mezzanotte

Dal 9 luglio la mostra 'De Chirico e la Metafisica' a Palazzo Blu di Pisa apre in via straordinaria fino alla mezzanotte nei giorni di venerdì e di sabato, accogliendo i visitatori anche nelle ore serali, per ampliare le possibilità di visitare l’esposizione dedicata al grande maestro della Metafisica, un’occasione unica e irripetibile che raccoglie oltre 80 capolavori di Giorgio de Chirico, per la prima volta a Pisa, in un percorso espositivo curato da Saretto Cincinelli e Lorenzo Canova.

In concomitanza con l’orario esteso alla mezzanotte, il venerdì e il sabato, il biglietto d’ingresso alla mostra ‘De Chirico e la Metafisica’ sarà ridotto per chi entra al museo a partire dalle ore 19. Il biglietto intero passa quindi da 12 a 10 euro, il biglietto ridotto da 10 a 8 euro. L’opzione è valida esclusivamente nelle serate di apertura fino a mezzanotte, fino alla conclusione della mostra. Restano invariate le altre riduzioni.

Palazzo Blu sarà aperto tutta la settimana con orario dalle ore 10 alle 20, dal lunedì al giovedì e la domenica (ultimo ingresso in mostra alle ore 19). Mentre il venerdì e il sabato l’orario è continuato dalle ore 10 alla mezzanotte, con l’ultimo ingresso in mostra alle ore 23. Ricordiamo che non c’è l’obbligo di prenotazione del biglietto. Per info palazzoblu.it e dechiricopisa.it