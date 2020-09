La Mostra del Disco di Pisa è giunta alla 20° edizione e domenica 13 settembre giungeranno da tutta Italia espositori, con oltre 100 metri lineari di esposizione, con le loro chicche in vinile: dalle rarità ai dischi per tutte le tasche. Alle ore 16 torna Marco Masoni con il suo Infotainment Social Club, stavolta per parlare e far vedere filmati rari e inediti dall'ultimo progetto discografico dei Pink Floyd, il super-cofanetto 'The later years' che copre l'ultimo trentennio della band, dal 1987 al 2019.

Oltre al racconto circostanziato e divertente del materiale della band inglese stavolta ci sarà una vera e propria 'reliquia'; Masoni infatti mostrerà al pubblico un oggetto eccezionalmente raro: la maschera originale con le sembianze di Richard Wright, tastierista dei Floyd, usata nel 1980 per tutte le 18 date del tour di The Wall da Peter Wood, tatierista della 'surrogate band' che impersonava il 'doppio' del gruppo inglese in quegli storici concerti. Questo oggetto è prestato a Masoni da un collezionista pisano che preferisce rimanere anonimo, che ha acquistato l'oggetto ad un'asta - per una cifra non indifferente - pochi anni fa: in Italia non risulta esserci qualcosa di simile.

Marco Masoni è critico musicale, inventore con Fabrizio Bartelloni della fortunata rassegna sui cantautori 'Spiriti Solitari', collaboratore di Classic Rock, Prog Italia magazine, musicista, produttore artistico e tiene incontri di divulgazione musicale in cui racconta storie di musiche e musicisti con ironia e competenza.

Alle ore 17.30 verrà offerto un brindisi gratuito a tutti i presenti per festeggiare insieme la 20° edizione. Sarà inoltre presente il Food Truck il Furgoncino Giallo: cotture a bassa temperatura e affumicatura con legni di qualità.

Ingresso 3 euro. E' previsto solo con la mascherina, verrà rilevata la temperatura con il termoscanner, sarà garantito il distanziamento fra le persone, sarà posizionato sia all'ingresso e sia sui banchi dei singoli espositori il gel disinfettante e si potranno lasciare i propri dati che verranno custoditi per 14 giorni.