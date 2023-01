Hotel Galilei, arriva la Mostra del Disco

Torna sabato 21 e domenica 22 gennaio dalle 10 alle 19 all'Hotel Galilei la più grande Mostra del Disco della Toscana, con più di 140 metri lineari e 30 espositori da tutta Italia. Espositori e collezionisti saranno presenti con i loro stand con vere e proprie chicche; rarità, stampe originali inglesi degli anni '60 e '70, confezioni deluxe, edizioni speciali, box speciali. Per tutti i gusti musicali, senza eccezioni: rock, blues, jazz, folk, reggae, soul, r'n'b, funky, musica italiana, classica, lirica, rap, new wave, punk. In più, una sezione dedicata ai tanti appassionati della dance dagli anni settanta sino ai nostri giorni.

La Mostra del Disco all'Hotel Galilei è organizzata dall’Associazione culturale Ganzo! Eventi Culturali in collaborazione con Luca Gracci collezionista cascinese presente in tutta Italia alle Mostre del Disco.

Info

Ganzo! Eventi culturali

Ingresso 3 euro - grande parcheggio gratuito