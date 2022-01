Arriva la Mostra del Disco a Pisa

In questa 23° Mostra del Disco 33/45/Mix e CD usato e da collezione arriveranno da tutta Italia gli stand di espositori/collezionisti con vere e proprie chicche: rarità, stampe originali inglesi degli anni '60 e '70, confezioni deluxe, edizioni speciali, box speciali. Per tutti i gusti musicali, senza eccezioni: rock, blues, jazz, folk, reggae, soul, r'n'b, funky, musica italiana, classica, lirica, rap, new wave, punk. In più una sezione dedicata ai tanti appassionati della dance dagli anni settanta sino ai nostri giorni. La location scelta è l'Hotel Galilei, che si trova vicino all' uscita Pisa Centro della Superstrada FiPiLi, mentre per chi proviene da Nord è lungo l'Aurelia all'altezza della fermata del PisaMover. In loco sono a disposizione oltre 400 posti auto gratuiti di parcheggio. Per l'ingresso alla Mostra sono obbligatori mascherina e Green Pass rafforzato come da normativa.