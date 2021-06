Mostra del disco di Pisa all'aperto

Sabato 3 luglio dalle ore 11.00 alle ore 23.00 si svolgerà la seconda edizione all’aperto della Mostra del Disco di Pisa presso il piazzale esterno della Stazione Leopolda di Pisa in piazza Guerrazzi.

Giungeranno da tutta Italia espositori, con oltre 60 metri lineari di esposizione, con le loro chicche in vinile: dalle rarità ai dischi per tutte le tasche.

Un’ occasione da non farsi scappare per tutti gli appassionati del vinile, ma non solo, cd, dvd e mix.

Collezionisti ma anche solo appassionati dell'ascolto della musica su vinile troveranno alla Stazione Leopolda di Pisa qualsiasi genere, dal rock alla classica, dal jazz al blues, dal punk alla new wave, dalla musica sperimentale alle canzoni d'autore italiane, dal prog inglese al reggae.



Il pubblico troverà rarità da collezione, dischi che insegue da anni, curiosità, occasioni da non perdere. Non mancheranno le sorprese rare: dal rap italiano degli anni ’90 ai nuovi Radiohead e Massive Attack, alle prime stampe dei Beatles e dei Rolling Stones, sino al prog italiano e agli immancabili Led Zeppelin e Pink Floyd.

Un mercato di nicchia ma in continua crescita, apprezzato non più solo dai 'nostalgici', ma richiesto anche dalle nuove generazioni che ogni volta affollano proprio le Mostre del Disco alla ricerca del vinile.



Dalle ore 20.30 si esibiranno le due band pisane I Segreti di Hänsel e Tundra.

Saranno inoltre presenti per tutta la durata dell’evento il Food Truck Il Toscanaccio di Fucecchio con i suoi fantastici panini e il Birrificio Sociale La Staffetta con le sue buonissime birre artigianali.



Ingresso con mascherina obbligatorio, verrà misurata la temperatura corporea all’ingresso e ci saranno vari punti con a disposizione il gel sanificante per i visitatori.



La Mostra del Disco di Pisa è organizzata dall’Associazione culturale Ganzo! Eventi Culturali.

