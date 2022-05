Mostra mercato del disco alla Stazione Leopolda

Torna alla Stazione Leopolda di Pisa, domenica 15 maggio dalle ore 10.00 alle ore 19.00, la consueta Mostra Mercato del Disco organizzata da Ganzo! Eventi Culturali arrivata alla 22° edizione.

Appuntamento pisano immancabile nel quale giungeranno da tutta Italia espositori, con le loro chicche in vinile: dalle rarità ai dischi per tutte le tasche. Un’occasione da non farsi scappare per tutti gli appassionati e curiosi! Ci saranno dischi e cd per tutti i generi, dal rock al blues, dal folk alla classica, dal jazz al soul, dal punk all'elettronica, dalla techno alla house; non mancheranno inoltre Dvd cinematografici e gadget a tema.



Edizione a tema Brasile quest’anno, in collaborazione con l’Associazione Encontro.

Alle 14:00 potrai partecipare allo Stage di Ballo Samba (prenotazione obbligatoria al 328.8363407, costo 5 euro) e alle 16:00 potrai lasciarti travolgere dal ritmo esotico della Roda de Samba do Encontro, un momento di grande energia e un viaggio nella musica brasiliana.



Tra il ballo e lo shopping non mancheranno i Food Truk in cui rifocillarsi, mangiando un panino e bevendo una birra fresca, saranno infatti presenti Rostivendolo Food Truck (primi e secondi piatti, cartocci, panini e patatine) e Solo con fiumi di birra artigianale.



Media Partner Punto Radio Cascina