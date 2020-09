20° Mostra del Disco alla Stazione Leopolda

La Mostra del Disco di Pisa è giunta alla 20° edizione e domenica 13 Settembre giungeranno da tutta Italia espositori, con oltre 100 metri lineari di esposizione, con le loro chicche in vinile: dalle rarità ai dischi per tutte le tasche.

Alle ore 16,00 appuntamento con ‘Pink Floyd – The Later Years 1987-2019’ a cura di Marco Masoni, un evento in cui si racconteranno e si vedranno video in alta qualità appena restaurati dell'ultima parte di carriera dei Pink Floyd, gli ultimi 30 anni dal 1987 al 2019 appena celebrati in un superbo cofanetto antologico zeppo di rarità e inediti chiamato ‘The Later Years’.

Alle ore 17,30 verrà offerto un brindisi gratuito a tutti i presenti per festeggiare insieme la 20° edizione. Sarà inoltre presente il Food Truck il Furgoncino Giallo. Cotture a bassa temperatura e affumicatura con legni di qualità, conferiscono alla carne un gusto straordinario, inusuale e appagante.

Ingresso 3,00 Euro per informazioni: Valerio 327.4521785; Erminia 346.5265576; Giada 333.1784290.