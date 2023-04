"Enduring Freedom", mostra a Volterra

Dal 21 aprile al 1 maggio, a Volterra alle Logge di Palazzo Pretorio, si terrà la mostra "Enduring Freedom". "Il progetto Enduring Freedom - commentano Gianluca Braccini e Jonathan Soliman Awadalla - è nato in risposta agli eventi che hanno preso piede in Afghanistan dall’agosto 2021. Durante la caotica ritirata delle truppe statunitensi, da quella regione arrivavano una moltitudine di immagini che ritraevano un paese nel caos. Il malessere causato da queste scene e l’impossibilità di reagire ci ha spinto a cercare di metabolizzare l’intera situazione per mezzo della pittura. Abbiamo scelto di chiamare la mostra come l’operazione militare, nata in risposta agli attentati dell’11 settembre 2001, per evidenziarne il paradosso. L’ossessione moderna di far guerra in nome della libertà, combattere il fuoco con il fuoco, lascia perplessi e viene da chiedersi: 'libertà persistente sì, ma per chi?'".

La mostra Enduring Freedom ha fatto la sua prima tappa a Firenze dal 24/3 al 15/4 2022 presso l’Associazione R. F. Kennedy Human Rights Italia.

Catalogo consultabile sul sito: https://www. enduringfreedom.it/