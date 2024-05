Domenica 12 maggio alle ore 11.00 in occasione del 'Festival Art View Le donne nell'Arte' alla Città del Teatro di Cascina verrà inaugurata la mostra 'Fotografe dall'archivio Alinari' a cura di Emanuela Sesti, interverrà Giorgio Van Straten.



La storia della fotografia rivela una presenza femminile significativa sin dalle sue origini, spesso sottovalutata. L'archivio storico Alinari ha evidenziato questa presenza tramite una mostra del 2022, "Fotografe!", esponendo non solo nomi celebri come Diane Arbus e Dorothea Lange, ma anche fotografe italiane meno note come Lisetta Carmi e Nanda Lanfranco. Ulteriori ricerche su archivi come quelli di Wanda e Marion Wulz e Edith Arnaldi hanno ampliato la comprensione del contributo femminile alla fotografia, con un focus su ritratti e indagini sulla condizione femminile. La mostra si conclude con opere di Ketty La Rocca, figura prominente dell'arte concettuale italiana.

Alle ore 11.30 la Dott.ssa Emanuela Sesti illustrerà le opere accompagnando i visitatori nella visione della mostra.



foyer sala Franca Rame e Dario Fo

INAUGURAZIONE MOSTRA

DOMENICA 12 MAGGIO ORE 11.00

INGRESSO LIBERO



E se siete interessati alla fotografia non potrete perdervi gli appuntametni successini: Da venerdì 17 a domenica 19 maggio alle 18.00 la "fotografia al femminile" sarà protagonista degli incontri letterari “Occhi di donna”, a cura dello scrittore Roberto Ippolito che parlerà di Letizia Battaglia con Sabrina Pisu, di Francesca Woodman con Isabella Pedicini e di Tina Modotti con Pietro Colussi.

Letizia Battaglia, Francesca Woodman e Tina Modotti sono tre donne che hanno lasciato un segno indelebile nella storia della fotografia, ciascuna con uno stile unico e riconoscibile. Attraverso le loro opere, espressive e potenti, hanno saputo raccontare storie di donne, di relazioni, di società e di tempo.

Vi aspettiamo numerosi per tre serate intense e coinvolgenti, dedicate alla fotografia al femminile e alle donne che hanno saputo raccontare il mondo con uno sguardo diverso, sensibile e unico.

