Gioco del Ponte, una mostra per raccontarlo con le fotografie di ieri e di oggi

La Parte di Tramontana ed il Prof. Simone Pecori, in collaborazione con l’Associazione Gallo di Borea, promuovono presso il foyer del Teatro Verdi la mostra 'Il Gioco del Ponte raccontato dalle fotografie di ieri e di oggi'. L’iniziativa nasce con l’intento di celebrare da un lato il ritorno del Gioco dopo la pausa forzata dovuta alla pandemia, e dall’altro la ricorrenza dei quarant’anni dalla ripresa della manifestazione, avvenuta nel 1982.

L’inaugurazione della mostra è prevista per venerdì 10 giugno alle ore 18.30. L’esposizione conterrà fotografie del Gioco contemporaneo, scattate durante i Cortei delle ultime edizioni, dal Prof. Simone Pecori, insieme a foto delle edizioni del 1935 e 1937 provenienti dall’archivio di Mons. Otello Guerrazzi.

La finalità dell’esposizione è quella di divulgare quanto più possibile la conoscenza del Gioco, in un raffronto

tra passato e presente; la scelta del luogo dell’esposizione vuole indicare il grande legame tra le tradizioni

storiche ed il mondo della cultura, in uno spazio che trovandosi ad essere aperto e di passaggio, potrà



per cittadini e turisti.