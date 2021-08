Mostra fotografica di body painting 'La pelle di De Chirico'

A partire da martedì 24 agosto 2021, presso la scalinata della libreria Blu Book in via Pietro Toselli 23 (Pisa), adiacente Palazzo Blu, è in programma una nuova esposizione fotografica, 'La pelle di De Chirico', che farà immergere i visitatori nel mondo evanescente del body painting. Protagonisti di questo viaggio tra i colori sulla pelle, un team formato da quattro giovani artisti pisani: Alessandro Calandrino noto come Malandrino.art, l’assistente Chiara Gelli, la modella Ilaria N’Dounda in arte MoriMoriBerry e la fotografa Martina Ridondelli.

'La pelle di De Chirico' è un progetto fotografico nato dopo una visita alla mostra ospitata a Palazzo Blu su Giorgio De Chirico. Osservando i dipinti ci si immerge a tal punto nell’arte da sentire sulla propria pelle la pittura. Perché la scelta del body painting? Scarsamente praticata sul territorio pisano come forma d’arte, si presenta come una ventata di freschezza nella collettività artistica della città. Offrendo una prospettiva differente del fare pittura, anziché sulla tela si mostra nelle sue tinte sgargianti sul corpo umano, regalando nuove sensazioni in chi osserva.

La mostra rimarrà aperta al pubblico per tutto il mese di settembre con orario dalle 10:00 alle 20:30, esclusi tutti i lunedì a partire dal 6 settembre 2021.

Ingresso gratuito nel pieno rispetto delle normative Covid.

