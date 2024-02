Mostra fotografica 'Scorcio dell'Amazzonia'

'Scorcio dell'Amazzonia' è una mostra fotografica, con fotografie esclusive di Rita Sofia Meneses, su ciò che ha catturato l'attenzione dell'autrice quando si è recata nell'Amazzonia brasiliana, una regione straordinaria, nel 2019, per motivi di lavoro. L'autrice si è arresa alla bellezza della gente, della popolazione locale e della sua biodiversità infinitamente ricca, 'visibile' e 'sconosciuta', nell'immensità dell'Amazzonia.



Presso Ottica Allegrini sono in mostra le fotografie di un intero saggio documentario (raccolta fotografica completa disponibile sulla pagina online dell'autrice), che vuole illustrare ciò che ha provato quando si è trovata lì: una panoplia di sensazioni che rendono giustizia alla bellezza della vita sulla terra .



Le fotografie della mostra verranno aggiunte all'album sulla pagina online dell'autrice dopo la chiusura della mostra, prevista per il 5 marzo: https://www.saal-digital.net/profiles/RitaSofiaMeneses



Rita Sofia Meneses è nata a Lisbona (Portogallo) e vive a Pisa dal 2016. Incantata dal mondo delle arti, la fotografia è iniziata in giovane età e da allora si è innamorata di questa sfida costante in luce e ombra, che fa parte di se stessa.