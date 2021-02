Mostra fotografica virtuale dell’associazione Photo Experience

Da sabato 20 febbraio 2021 verrà inaugurata la mostra finale delle attività fotografiche dell’associazione fotografica Photo Experience. Per una settimana resterà allestita una mostra virtuale online ad accesso totalmente gratuito. Un modo per fare cultura garantendo la sicurezza delle persone. Saranno esposti, oltre 100 scatti, immagini fotografiche, riguardanti i lavori finali del Corso Base di Pisa e del Corso Avanzato di Fotografia ed Elaborazione digitale.

L’evento rappresenta la fine di un percorso per gli allievi, circa 80, durato mesi. I corsisti hanno frequentato lezioni ma anche effettuato esercitazioni pratiche e uscite 'virtuali'.

I due temi della mostra del Corso Base sono “Ombre” e “Contrasti” mentre gli allievi del Corso Avanzato di Cascina, hanno lavorato sul tema “Una Storia Vera”. Con un lavoro di reportage, racconteranno una storia attraverso immagini, sono 68 le foto presentate.

L’evento è disponibile presso la pagina web: https://www.corsifotografiapisa.it/mostra-virtuale/

Una vera e propria mostra virtuale condurrà il visitatore alla scoperta dei lavori dei corsisti.

L’apertura è prevista per sabato 20 febbraio, la mostra resterà disponibile per una settimana, le premiazioni verranno effettuate il giorno 27 febbraio. L’ingresso alla mostra è totalmente gratuito.

Maggiori informazioni sulle attività della nostra associazione sono disponibili su www.photoexperience.it e sugli altri canali web e social dell’associazione.