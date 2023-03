Mostra 'Frammenti di poesia" di Maddalena Mura

Maddalena Mura nasce a Pisa nel 1991. Artista autodidatta, nelle sue opere cerca l’equilibrio tra l’astratto e il realistico, il razionale e l’irrazionale, mixando la tecnica del collage a quella della pittura fluida.



La mostra 'Frammenti di poesia' è fatta di opere che nascono da versi. Una serie di queste opere, infatti, traggono ispirazione dalle parole di poetesse e poeti, contemporanei e non, che vengono trasformate in immagini, in colori, in forme.



Nella serata di inaugurazione i partecipanti saranno accompagnati in questo percorso da un reading di poesie.